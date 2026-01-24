Слон сбежал из цирка в российском городе

По улицам российского города прогулялся слон.

Как передает Day.Az, животное сбежало из цирка в Самаре и некоторое время свободно разгуливало вне манежа.

Позже слона нашли и вернули обратно. Сейчас с ним всё в порядке.