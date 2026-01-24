https://news.day.az/world/1811621.html Слон сбежал из цирка в российском городе - ВИДЕО По улицам российского города прогулялся слон. Как передает Day.Az, животное сбежало из цирка в Самаре и некоторое время свободно разгуливало вне манежа. Позже слона нашли и вернули обратно. Сейчас с ним всё в порядке.
Слон сбежал из цирка в российском городе - ВИДЕО
По улицам российского города прогулялся слон.
Как передает Day.Az, животное сбежало из цирка в Самаре и некоторое время свободно разгуливало вне манежа.
Позже слона нашли и вернули обратно. Сейчас с ним всё в порядке.
