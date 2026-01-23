Зарплату могут начать платить по-новому

Как мы сообщали ранее, предложение о переходе на почасовую систему оплаты труда представлено правительству, и в настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения.

При этом остается под вопросом, возможен ли полный переход на почасовую систему оплаты труда уже к концу этого года?

Как передает Day.Az, комментируя тему для konkret.az, экономист Натиг Джафарли отметил, что переход на почасовую систему оплаты является достаточно сложным и поэтапным процессом.

По его словам, в действующем законодательстве понятие "минимальная заработная плата" основано на месячной оплате, и для перехода на почасовую систему необходимо изменить ряд базовых понятий:

"Для такого перехода одного закона недостаточно. Необходимо внести дополнения и изменения в несколько законов в виде пакета. Понятия заработной платы и трудового договора должны быть пересмотрены и заново сформированы".

Экономист также подчеркнул, что основные принципы почасовой системы оплаты труда пока не раскрыты:

"Неизвестно, каким будет минимальный размер оплаты за один час. Сейчас минимальная месячная зарплата составляет 400 манатов. Как эту сумму разделят на рабочие часы или будет ли применён совершенно иной механизм - эти вопросы остаются открытыми".

Джафарли отметил, что на фоне всей этой неопределенности он не считает реалистичным полное внедрение почасовой системы оплаты труда в короткие сроки, особенно до конца текущего года.

Отметим, что переход на почасовую систему оплаты труда в международной практике рассматривается как часть модели гибкой занятости, однако для ее внедрения в Азербайджане требуются серьезные правовые и институциональные изменения.