С кем в Азербайджане первыми заключат почасовые договоры?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев, выступая на пресс-конференции на тему "Работа, проделанная Государственной службой трудовой инспекции в 2025 году, и цели на 2026 год".

Он отметил, что проект перехода на почасовую систему оплаты труда в настоящее время представлен правительству и находится на стадии обсуждения.

По его словам, в этом направлении предусмотрена поэтапная реализация.

"Во многих странах существует механизм применения как минимальной месячной заработной платы, так и почасовой системы оплаты труда. В Азербайджане на начальном этапе планируется переход на почасовые трудовые договоры прежде всего для работников с неполной занятостью, а также для тех, кто работает по трудовому договору сроком на один месяц", - сказал он.

