В 2025 году зафиксировано почти 7 тысяч трудовых нарушений

По результатам рассмотрения обращений, поступивших от граждан и государственных органов в 2025 году, Государственной службой трудовой инспекции в 6 897 случаях были выявлены нарушения трудового законодательства и применены меры административного воздействия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Госслужбы Вели Гулиев, выступая на пресс-конференции на тему "Работа, проделанная Государственной службой трудовой инспекции в 2025 году, и цели на 2026 год".

По его словам, в результате принятых мер гражданам была обеспечена выплата просроченных средств на сумму около 842 тысяч манатов.

"Так, из этих выплат 93,66 процента (788 934,49 маната) составила заработная плата, 1,67 процента (14 050 манатов) - компенсация за ущерб, 4,67 процента (39 360,46 маната) - социальные пособия и компенсации. Кроме того, 89 человек, с которыми трудовые договоры были расторгнуты с нарушением требований законодательства, были восстановлены на прежних рабочих местах".

