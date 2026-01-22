Сколько должны заплатить за работу в выходной?

Если работодатель в случаях, разрешенных законодательством (непрерывные производства, торговля, общественное питание, связь, транспорт и другие сервисные предприятия и т.д.), привлекает работника к работе в предусмотренные в течение месяца дни отдыха, он обязан произвести дополнительную оплату.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев, выступая на пресс-конференции на тему "Работа, проделанная Государственной службой трудовой инспекции в 2025 году, и цели на 2026 год".

По словам Гулиева, в соответствии со статьей 164 Трудового кодекса, в случае привлечения работника к работе в дни отдыха, голосования, праздничные и общенациональные траурные дни заработная плата должна выплачиваться в повышенном размере:

"Так, при повременной системе оплаты труда - не менее двойного размера дневной тарифной ставки; при сдельной системе оплаты труда - не ниже двойных сдельных расценок; для работников с месячным окладом: если работа выполняется в пределах месячной нормы рабочего времени - дополнительно к окладу выплачивается сумма в размере дневного должностного оклада; если работа выполняется сверх месячной нормы - дополнительно к окладу выплачивается двойной размер дневного должностного оклада".

Глава службы также подчеркнул, что по желанию работника вместо дополнительной оплаты он может получить другой день отдыха (отгул). Кроме того, если работодатель привлекает работника к работе в такие дни сверх установленной нормы, это считается сверхурочной работой и в соответствии со статьёй 165 Трудового кодекса должно оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час.