Акции крупнейшей игровой компании Европы обрушились на бирже

Акции крупнейшего европейского производителя и дистрибьютора компьютерных игр Ubisoft резко упали на бирже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, французская игровая компания потеряла около 40% стоимости, а от исторического максимума ее капитализация сократилась примерно на 95%. В результате акции Ubisoft вернулись к уровню сентября 2011 года, фактически сведя на нет более чем 14 лет роста.

Ранее руководство компании объявило о масштабной реорганизации, в рамках которой Ubisoft будет разделена на пять подразделений. Также было принято решение отменить разработку шести игр и отложить выпуск еще семи проектов.

В компании отметили, что проводимая реструктуризация должна помочь Ubisoft "вернуть творческое лидерство" и "обеспечить резкий подъем" в среднесрочной перспективе.