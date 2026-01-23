В 2025 году в Азербайджане выдано свыше 4 тысяч ипотечных кредитов

В прошлом году за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (Фонд) уполномоченными банками было выдано 4309 ипотечных кредитов на общую сумму 442,8 млн манатов, в том числе 3153 обычных ипотечных кредита на сумму 347,2 млн манатов и 1156 льготных ипотечных кредитов на сумму 95,6 млн манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде.

В целом, за 2006-2025 годы объем ипотечных кредитов, выданных за счет средств Фонда, превысил 3,76 млрд манатов, что позволило улучшить жилищные условия более чем 56 800 семьям.

В целях обеспечения возможности получения ипотечных кредитов населением, не имеющим достаточных личных накоплений для первоначального взноса, по состоянию на 1 января 2026 года Фонд предоставил гарантии по 1490 ипотечным кредитам на сумму 139,9 млн манатов.

Согласно информации, 67% получателей ипотечных кредитов, выданных за счет средств Фонда, составили молодежь и молодые семьи, а около 22% кредитов пришлось на регионы.