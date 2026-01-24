Часть мира погрузится во тьму на 6 минут

2 августа 2027 года полдень ненадолго превратится в ночь в некоторых частях Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока: по трем континентам пройдет полное солнечное затмение. В своей максимальной фазе Луна закроет Солнце примерно на 6 минут и 23 секунды, что сделает это затмение самым продолжительным на легкодоступной суше как минимум до 2114 года.

По оценкам астрономов, в полосе полной фазы проживает около 89 миллионов человек - от побережья Испании до Красного моря и Африканского Рога. Для всех, кто окажется там, день сменится жутковатыми сумерками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Ecoticias.

На небе проступят звезды и планеты, температура упадет, а обычно скрытая солнечная корона засияет вокруг черного диска в небе.

Редкое выравнивание продлевает тьму

Не каждое полное солнечное затмение длится так долго. Это - особенное, так как три фактора совпали практически идеально:

Луна будет находиться близко к перигею, поэтому на нашем небе она будет казаться немного больше. Земля будет всего через несколько недель после прохождения афелия, поэтому Солнце будет казаться немного меньше. Тень пройдет низко над земным шаром, вблизи тропических широт, где геометрия заставляет лунную тень двигаться по поверхности Земли медленнее.

Все это в сумме дает очень долгий период темноты. Максимальная фаза будет достигнута недалеко от Луксора в Египте, где наблюдателей ждут более шести минут глубокой тени и захватывающий вид короны, изгибающейся над долиной Нила.

Сам путь затмения начинается над Атлантикой, пересекает Гибралтарский пролив, цепляет юг Испании, затем проходит через Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Йемен и, наконец, Сомали, прежде чем уйти в Индийский океан. Такие города, как Кадис, Малага, Танжер, Бенгази, Луксор, Джидда и Сана, увидят полную фазу, если позволит погода.

Италия в глубокой тени

Италия не попадает в центральную полосу, но страна все равно увидит замечательное шоу. На большей части полуострова событие будет глубоким частным затмением: в таких городах, как Рим и Ватикан, будет закрыто около трех четвертей Солнца.

Дальше на юг зрелище станет еще более драматичным. На Лампедузе и близлежащих островах Луна скроет около 99,5% солнечного диска, погрузив остров в почти полные сумерки на несколько коротких минут.

Для перфекционистов, желающих увидеть "настоящее" затмение, в некоторых итальянских отчетах отмечается, что если отплыть примерно на 20 километров к югу от Лампедузы, к границе международных вод, можно пересечь линию полной фазы, оставаясь при этом в более широкой морской зоне Италии.

Где бы вы ни находились в Италии, есть одно неизменное правило. Поскольку ни одно место на суше (в Италии) не достигает полной фазы, ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце без надлежащих очков для затмения или других сертифицированных солнечных фильтров. NASA подчеркивает: безопасными для просмотра без фильтров являются только краткие моменты, когда Солнце закрыто полностью, а над итальянской землей этого не произойдет.

Естественный эксперимент для дикой природы и чистой энергии

Для экологов и климатологов длительное затмение - это больше, чем просто небесное шоу. Это естественный эксперимент, который "выключает свет" во всем регионе посреди дня. Во время Великого американского затмения в 2024 году исследователи зафиксировали падение температуры воздуха на несколько градусов и изменения влажности по мере прохождения лунной тени через Северную Америку.

Животные это явно заметили. Крупное исследование, опубликованное в журнале Science в 2025 году, показало, что более половины видов диких птиц, за которыми велось наблюдение во время затмения 2024 года, изменили свое поведение в течение этих нескольких минут неожиданной темноты.

Многие виды затихли, когда небо потускнело, а затем разразились "рассветным хором" песен, когда свет вернулся, как будто начался новый день. Нечто подобное, вероятно, произойдет и вдоль пути затмения 2027 года. В городах и пустынях от Испании до Саудовской Аравии люди могут увидеть ласточек, летящих на ночлег, насекомых, меняющих характер жужжания, или домашних животных, ведущих себя беспокойно, поскольку окружающая среда ненадолго сымитирует закат.

Для биологов эта движущаяся тень - редкий шанс проверить, насколько чувствительны разные виды к внезапным изменениям света и температуры.

Энергетики тоже следят за ситуацией. Когда Луна закрывала Солнце над США в 2017 и 2024 годах, операторам энергосетей приходилось справляться с резким падением выработки солнечной энергии, измеряемым в гигаваттах, а затем с быстрым скачком, когда солнечный свет возвращался. В 2027 году такие страны, как Испания и ряд государств Северной Африки, где солнечная энергетика играет растущую роль, могут использовать затмение как репетицию в реальных условиях. Это поможет научиться справляться с быстрыми изменениями в выработке возобновляемой энергии без риска блэкаутов или скачков счетов за электричество.

Как смотреть безопасно и чего ожидать

Для большинства людей это затмение станет событием, которое бывает раз в жизни. Поэтому подготовка важна. Наблюдатели в полосе полной фазы должны использовать сертифицированные очки для затмения во время всех частных фаз, снимая их только тогда, когда Солнце полностью закрыто, и надевая обратно, как только появится хотя бы лучик света. Вне зоны полной фазы (включая всю Италию) защитные фильтры должны оставаться надетыми все время.

Если погода не подведет, сцена будет казаться странно знакомой и в то же время чуждой. Могут замерцать и включиться уличные фонари. Воздух остынет. Природа ненадолго перейдет в вечерний режим, пока люди будут стоять на улицах, на крышах и вдоль пляжей, глядя вверх в защитных очках.

Подобные события напоминают нам, насколько тесно ритмы нашей планеты связаны с Солнцем - будь то ежедневные привычки птиц или выработка солнечных панелей жарким днем.