Как энергоресурсы Азербайджана работают на долгосрочное развитие

Экономическое развитие Азербайджана многие годы опирается на реализацию мегапроектов. Именно эти масштабные инициативы позволили республике за последние три десятилетия добиться стремительного экономического роста. Цифры говорят сами за себя. В 1992 году, всего через год после восстановления независимости, ВВП Азербайджана на душу населения составлял около 60 долларов. Спустя тридцать лет этот показатель превысил 7 тыс. долларов. Иными словами, за три десятилетия ВВП на душу населения вырос более чем в 100 раз - результат, которого смогли добиться лишь немногие страны мира. Этот успех выглядит еще более впечатляющим с учетом того, что численность населения страны за тот же период увеличилась почти на 50 процентов.

Достижение этого рубежа стало возможным на фоне реализации последовательных мегапроектов. Первым и наиболее трансформирующим из них стало решение вывести азербайджанскую нефть на мировые рынки. Освоение морских месторождений и строительство экспортных трубопроводов принесли миллиарды долларов доходов, кардинально изменив экономическую траекторию страны. Нефтяные доходы позволили Азербайджану стабилизировать экономику, инвестировать в инфраструктуру и повысить уровень жизни населения. Однако этот успех сопровождался структурной уязвимостью - чрезмерной зависимостью от углеводородов. На протяжении многих лет около 90 процентов экспорта Азербайджана было связано с нефтью.

Осознавая этот риск, Азербайджан выбрал прагматичный подход. Нефтяные доходы были направлены на развитие ненефтяного сектора. Со временем выросли сельское хозяйство, промышленность, транспорт и сфера услуг, а объем ненефтяного экспорта увеличился в несколько раз. Однако пределы этой стратегии были очевидны. Ненефтяные отрасли развиваются в условиях жесткой конкуренции, остаются раздробленными и растут значительно медленнее. Поэтому в ближайшей перспективе они объективно не могли составить конкуренцию нефтяному сектору.

Эта реальность сделала диверсификацию экспорта не просто желательной, а жизненно необходимой. Вторым крупным мегапроектом стал природный газ. Запуск масштабных газовых экспортных маршрутов позволил Азербайджану изменить структуру экспорта. Доля нефти в общем объеме экспорта сократилась примерно до 50 процентов, тогда как доля газа выросла до около 40 процентов, а оставшиеся 10 процентов пришлись на ненефтяную продукцию. Этот сдвиг заметно повысил устойчивость экономики, однако полностью проблему диверсификации он не решил.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, выступая перед представителями бизнеса на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана", прошедшем на полях Всемирного экономического форума в Давосе, диверсификация экономики для нашей страны является приоритетом номер один. Эти слова отражают как намерения, так и срочность задачи. Даже при том, что объем ненефтяного экспорта уже превысил 3 млрд долларов и в ближайшие годы, вероятно, приблизится к 4-5 млрд долларов, одних лишь темпов его роста недостаточно для достижения необходимого масштаба диверсификации.

Именно поэтому страна уже движется к тому, что может стать следующим определяющим мегапроектом, - производству и экспорту электроэнергии. Основы этой стратегии были заложены несколько лет назад, а ощутимые результаты, вероятно, проявятся после 2030 года. Знаковым моментом стало 17 декабря 2022 года в Бухаресте, когда Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о строительстве подводного энергетического кабеля по дну Черного моря. Проект нацелен на передачу "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, напрямую на европейские рынки.

Логика этого шага вполне понятна. Экономически обоснованный потенциал "зеленой" энергетики Азербайджана оценивается в 27 гигаватт. Страна намерена задействовать значительную часть этого ресурса и экспортировать свыше 4-5 гигаватт электроэнергии в Европу по двум направлениям: основному - через Черное море и дополнительному - через Турцию. В стратегической перспективе это позволит Азербайджану закрепить за собой статус не только поставщика нефти и газа, но и регионального центра чистой электроэнергии.

Для реализации этой амбициозной цели необходимо быстро наращивать производственные мощности. В настоящее время установленная мощность электроэнергетики Азербайджана составляет 9 732,5 мегаватта. В ее структуру входят 24 тепловые электростанции общей мощностью 7 903 МВт, 65 гидроэлектростанций мощностью 1 443,5 МВт, девять солнечных станций (278,2 МВт), пять ветропарков (63,5 МВт), один завод по переработке отходов в энергию (37 МВт) и три гибридные станции (7,3 МВт). Возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергетику, обеспечивают 1 829,6 МВт, или 18,8 процента общей мощности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно дал понять, что этот баланс будет кардинально изменен.

"Мы уже ввели в эксплуатацию две крупные электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии. В ближайшие шесть лет мы значительно увеличим наши мощности по производству солнечной и ветровой энергии. Иными словами, к 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии, поскольку у нас много солнечных дней и много ветра. И мы видим большой потенциал. Мы уже заключили контракты на несколько проектов и теперь думаем об установке мощностей для хранения энергии. Установка первых таких мощностей уже ведется", - сказал глава государства.

В случае успешной реализации эта стратегия может стать по-настоящему поворотной. Экспорт электроэнергии способен превратиться в третье ключевое направление азербайджанского экспорта наряду с нефтью и газом, а со временем - в более экологичную и ориентированную на будущее основу. Как и прежде, новый мегапроект может заново сформировать экономическую модель страны, подтверждая, что история экономического роста Азербайджана далека от завершения.