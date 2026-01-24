В пиццериях, расположенных рядом с Министерством войны США, вновь зафиксирован резкий рост спроса на доставку.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index.

По наблюдениям ресурса, подобная динамика нередко совпадает с подготовкой США к крупным военным операциям.

На сайте отмечается, что уровень готовности обозначен как "DoughCon 4", что указывает на усиленное разведывательное наблюдение. Сообщается, что в двух пиццериях число заказов выросло на 150 процентов, еще в одной - на 179 процентов.

Предыдущий всплеск активности фиксировался 13 января. Аналогичная ситуация наблюдалась и 3 января - в день проведения США военной операции в Венесуэле, после которой индекс заказов пиццы также резко увеличился.

"Индекс пиццы" стал своеобразным индикатором, который может означать надвигающиеся кризисы или усиление военной активности, так как сотрудники госведомств США работают допоздна.