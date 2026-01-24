В Вашингтоне вновь отмечен рост "индекса пиццы"
В пиццериях, расположенных рядом с Министерством войны США, вновь зафиксирован резкий рост спроса на доставку.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index.
По наблюдениям ресурса, подобная динамика нередко совпадает с подготовкой США к крупным военным операциям.
На сайте отмечается, что уровень готовности обозначен как "DoughCon 4", что указывает на усиленное разведывательное наблюдение. Сообщается, что в двух пиццериях число заказов выросло на 150 процентов, еще в одной - на 179 процентов.
Предыдущий всплеск активности фиксировался 13 января. Аналогичная ситуация наблюдалась и 3 января - в день проведения США военной операции в Венесуэле, после которой индекс заказов пиццы также резко увеличился.
"Индекс пиццы" стал своеобразным индикатором, который может означать надвигающиеся кризисы или усиление военной активности, так как сотрудники госведомств США работают допоздна.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре