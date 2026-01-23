Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

Форвард Криштиану Роналду принял решение покинуть саудовский "Аль-Наср" и завершить свою футбольную карьеру, рассказал в соцсетях журналист Бен Джейкобс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналист отметил, что Роналду объявит о своем решении летом 2027 года.

Руководство "Аль-Насра" попытается удержать Роналду как минимум еще на один сезон. Если это окажется невозможным, клуб готов предложить ему долю в совместном владении, увеличив её до 15%.

Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.