Испания нацелена на укрепление двусторонних отношений с Азербайджаном

Общая воля к углублению двусторонних связей между Испанией и Азербайджаном очевидна. Мы обсудили важность расширения рамок уже существующих соглашений, таких как меморандум о взаимопонимании в сферах туризма и образования. Это способствует более широкому распространению испанского языка и культуры в системе образования Азербайджана и может стать основой для очень интересных возможностей в будущем.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас на брифинге в Баку, проведённом совместно с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По ее словам, текущий визит демонстрирует твердую приверженность Испании укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном, а также ведению устойчивого политического и межинституционального диалога.

"Для меня как председателя Конгресса депутатов Испании является большой честью осуществить этот визит в ответ на официальный визит в нашу страну в мае и тем самым ещё больше укрепить связи между нашими парламентами и государствами.

Парламентская дипломатия является важным инструментом для углубления взаимопонимания между странами, укрепления доверия и содействия региональной стабильности, и в этом мы единодушны. Испания стремится развивать свое институциональное присутствие в Баку, и обе страны работают над созданием благоприятных условий в этом направлении. В этих двусторонних отношениях, безусловно, существует значительный экономический и торговый потенциал, который в последнее время был дополнительно усилен запуском Стратегического экономического диалога между нашими странами.

В завершение хотела бы подчеркнуть, что мы также разделяем заинтересованность в расширении межпарламентского сотрудничества не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных и европейских форумов.

Таким образом, Испания вновь подтверждает свою приверженность стабильности, миру и взаимопониманию в данном регионе, а также укреплению отношений с Азербайджанской Республикой", - сказала председатель Конгресса депутатов.