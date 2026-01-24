https://news.day.az/society/1811628.html В столице и регионах изъято незаконное оружие Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В столице и регионах изъято незаконное оружие
Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, 23 января сотрудники полиции в столице и ряде районов страны обнаружили и изъяли 6 автоматов, 1 пистолет, 25 ружей, 5 магазинов и 427 патронов различного калибра.
Ранее мы сообщали о количестве раскрытых преступлений за сутки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре