В столице и регионах изъято незаконное оружие

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, 23 января сотрудники полиции в столице и ряде районов страны обнаружили и изъяли 6 автоматов, 1 пистолет, 25 ружей, 5 магазинов и 427 патронов различного калибра.

Ранее мы сообщали о количестве раскрытых преступлений за сутки.