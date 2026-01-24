https://news.day.az/society/1811624.html За день в Азербайджане раскрыты десятки преступлений 23 января по всей стране сотрудники полиции раскрыли 81 преступление, зарегистрированное в тот же день, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД. Так, всего были задержаны 94 человека, находившиеся в розыске, включая 65 лиц, разыскиваемых как должники.
