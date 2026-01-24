За день в Азербайджане раскрыты десятки преступлений

23 января по всей стране сотрудники полиции раскрыли 81 преступление, зарегистрированное в тот же день, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, всего были задержаны 94 человека, находившиеся в розыске, включая 65 лиц, разыскиваемых как должники. Все они переданы соответствующим органам.

Кроме того, зафиксировано 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и выявлено 29 фактов незаконного хранения и изъятия оружия и боеприпасов. Также задержаны 64 человека, подозреваемые в совершении преступлений.