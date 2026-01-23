В США заявили о возвращении Илона Маска в политику

Илон Маск вновь проявляет интерес к политической жизни США, стремясь оказать поддержку Республиканской партии в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миллиардер, по мнению авторов статьи, разрешил разногласия с Дональдом Трампом и в январе уже выделил $10 млн на поддержку республиканского кандидата Нейта Морриса в предвыборной гонке в Сенат.

Инсайдеры сообщают, что в последние недели команда Маска, занимающаяся политическими вопросами, активно проводит встречи с кандидатами, их штабами и потенциальными сотрудниками, с особым акцентом на специалистах в области цифровых технологий и текстового маркетинга.

По некоторым данным, усилия Маска в этом году направлены на то, чтобы мотивировать сторонников Трампа, часть из которых впервые участвовала в последних президентских выборах, к голосованию в промежуточных и других избирательных кампаниях.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.