Обвиняемый по делу об использовании незаконных технических средств на последних вступительных экзаменах эксперт по образованию Кямран Асадов арестован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее решение вынес Гянджинский городской суд.

Прокурор потребовал заменить ранее избранную меру пресечения на арест, поскольку обвиняемый нарушил условия меры пресечения.

Суд признал представление обоснованным. Асадов был арестован прямо в зале суда.

Напомним, что до этого на основании собранных доказательств Кямрану Асадову было предъявлено обвинение по статьям 302.3 и 32.5, 308.1 Уголовного кодекса (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), и в отношении него решением следственного органа была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Ранее Камран Асадов уже привлекался к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по статьям 178.2.4 и 310 Уголовного кодекса, дело было направлено в суд, и приговором суда от 18.02.2015 года он был осужден к наказанию в виде штрафа (дополнительное наказание) и исправительных работ сроком на 2 года (основное наказание) с удержанием 15% заработка в доход государства.