Концепция "Культура Азербайджана – 2040": стратегический взгляд на развитие культурной сферы

В Международном центре мугама состоялось расширенное заседание, посвящённое презентации Концепции "Культура Азербайджана - 2040", с участием подведомственных структур министерства культуры, сообщает Day.Az.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года утверждена Концепция культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", которая определяет долгосрочные приоритеты и направления развития культурной сферы страны до 2040 года.

Министр культуры Адиль Керимли рассказал об основных целях Концепции, приоритетных направлениях и задачах, стоящих перед сферой на предстоящий период.

В рамках заседания был продемонстрирован специально подготовленный видеоролик, после чего состоялась развернутая презентация содержания Концепции "Культура Азербайджана - 2040".

Также были обсуждены задачи министерства культуры в данном направлении, обозначены приоритетные проекты и даны соответствующие поручения подведомственным учреждениям по реализации положений Концепции, которая направлена на сохранение национального культурного наследия, формирование устойчивой, инновационной культурной среды, отвечающей вызовам XXI века. Один из важнейших аспектов - укрепление роли культуры в социально-экономическом развитии страны. Среди приоритетных задач Концепции: сохранение, изучение и популяризация материального и нематериального культурного наследия; развитие современных форм искусства и поддержка творческих индустрий; формирование благоприятной среды для развития молодых талантов и креативных специалистов; активное продвижение культуры Азербайджана на международной арене.

Наследие и современность

Особое внимание в Концепции уделяется балансу между традициями и инновациями. Подчеркивается важность развития музеев, библиотек и архивов, а также внедрения цифровых технологий в сферу культуры, включая оцифровку фондов и создание электронных платформ.

Нематериальное культурное наследие - мугам, ашугское искусство, традиционные ремесла, фольклор - рассматривается как важнейший ресурс национальной самобытности и культурной дипломатии.

Человеческий капитал и образование

Концепция предусматривает развитие системы культурного образования, повышение профессионального уровня работников культуры, внедрение современных образовательных программ и международного обмена опытом. Большой акцент делается на поддержку молодых деятелей искусства, создание условий для их самореализации и выхода на международные площадки.

Креативные индустрии и экономика культуры

Одним из современных направлений Концепции является развитие креативных индустрий - дизайна, кино, музыки, театра, цифрового искусства, моды и культурного туризма. Культура рассматривается не только как духовная ценность, но и как экономический ресурс, способствующий занятости, региональному развитию.

Международное сотрудничество

Документ предполагает активизацию международных культурных связей, расширение участия Азербайджана в глобальных культурных проектах, фестивалях и выставках, а также продвижение национальной культуры через зарубежные культурные центры и дипломатические миссии.

Реализация Концепции

Реализация положений Концепции "Культура Азербайджана - 2040" будет осуществляться поэтапно, на основе конкретных государственных программ и проектов. Министерство культуры и подведомственные структуры определены ключевыми исполнителями, ответственными за координацию и практическое воплощение стратегических задач.

Концепция призвана стать фундаментом для формирования современной, динамичной и конкурентоспособной культурной среды, с сохранением богатого исторического наследия страны и его передачей будущим поколениям.