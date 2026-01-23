ИИ приходит в азербайджанский спорт и изменит подход к подготовке атлетов

На недавней встрече министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями национальных спортивных федераций, прошедшей в Азербайджанской спортивной академии, было уделено большое внимание проекту Azərfit.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, хотя в отечественных СМИ о нем пишут несправедливо мало, в обозримом будущем он почти наверняка изменит подход к подготовке спортсменов в Азербайджане.

Идея проекта выглядит как попытка перевести развитие спорта на измеряемую и управляемую цифровую основу, где решения принимаются не только по ощущениям и привычным отчетам, а на базе системных данных. В публичной повестке Azərfit все чаще звучит рядом с темой ИИ, а также с планами физической и психологической подготовки, о которых на встрече рассказывали приглашенные специалисты Эдвард Колар, Радо Пишот, Матей Тушак и Томаж Левак.

Технически Azərfit опирается на более крупную архитектуру, которую в международных материалах описывают как создание доверенной национальной ИИ-платформы спортивных данных. Министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно со Спортивной академией и профильными партнерами запускает инфраструктуру, которая начнется с оцифровки и категоризации каждого зарегистрированного спортсмена, а также с картирования (единая цифровая карта) спортивной инфраструктуры страны.

Этот фундамент должен поддержать программу Azərfit и создать безопасную, совместимую базу данных для всей спортивной экосистемы, чтобы в дальнейшем подключать продвинутую аналитику и ИИ-инструменты.

Важный нюанс заключается в том, что платформа будет обеспечивать проверяемое происхождение информации и надежность ИИ-выводов. Отдельно отмечается и управленческий момент: после развертывания система должна быть полностью в собственности и под управлением министерства. Концепция этой платформы была представлена на одном из международных профильных форумов в Любляне.

При этом Azərfit не сводится только к созданию крупной базы данных. У проекта есть и прикладной контур, связанный с измерением физической подготовленности через стандартизированные тесты и понятные отчеты. Здесь ключевую роль играет FitBack Europe. Азербайджанская спортивная академия ранее сообщала о проведении тренинга, посвященного доверенной ИИ-платформе для спортивных данных, где отдельно отмечалось, что участники проходили обучение по созданию Azərfit на базе платформы FitBack Europe.

Это по сути является цифровым инструментом для фитнес-мониторинга детей и подростков. Система позволяет создавать интерактивные отчеты на основе введенных результатов тестов, давая нормативную оценку и анализ в контексте здоровья. Отчеты включают оценку рисков для здоровья и сравнительную интерпретацию показателей на основе европейских данных. В методических материалах FitBack перечислены тесты, которые могут использоваться в массовом мониторинге: 20-метровый челночный бег, прыжок в длину с места, сила хвата кисти, а также базовые антропометрические параметры, такие как рост, вес и окружность талии.

Практическая логика FitBack максимально проста: результаты тестов вводятся в онлайн-форму, после чего формируется индивидуальный отчет. При необходимости можно создавать и групповые отчеты, что удобно для школ, спортивных секций и программ массового спорта. При этом отдельно подчеркивается принцип приватности: данные не сохраняются в системе, используются только для формирования отчета и затем удаляются, а персональная информация не хранится.

С точки зрения содержания это придает Azərfit сильную прикладную составляющую. Если национальная ИИ-платформа отвечает за единый учет спортсменов, инфраструктуры и накопление доверенных данных, то подход FitBack закрывает вопрос регулярного тестирования физической готовности и понятной обратной связи.

В совокупности проект выглядит как попытка выстроить единую цифровую систему, полезную как для массовой физической культуры, так и для подготовки спортсменов, создавая основу для более точного планирования нагрузок, контроля динамики и аналитики результатов на уровне всей страны.

Официальные сроки полного внедрения Azərfit в открытых источниках пока не фиксируются, однако уже видно, что в 2025 году проект перешел от идеи к практической подготовке кадров и тестированию технологий, а в 2026 году, как показала недавняя встреча министра Фарида Гаибова с представителями федераций, тема ИИ и Azərfit стала частью регулярной государственной спортивной повестки.