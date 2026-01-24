Поколение шестидесятников: неконформистское искусство Азербайджана - состоялось открытие постоянной экспозиции

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие новой постоянной экспозиции "Поколение шестидесятников: неконформистское искусство Азербайджана", созданной в сотрудничестве музея искусств и компании bp, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проект посвящен творчеству ведущих представителей неконформистского художественного движения, сыгравшего ключевую роль в развитии изобразительного искусства Азербайджана во второй половине ХХ века.

На церемонии открытия выступили региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли, директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова и председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов. В своих выступлениях они отметили важную роль художественного направления, сформировавшегося в 1960-е годы, в обновлении эстетического мышления и утверждении свободы индивидуального творчества в азербайджанском изобразительном искусстве. Было отмечено, что представители неконформистского искусства, выходя за рамки идеологических ограничений своего времени, синтезировали национальные художественные традиции с современными выразительными средствами, привнеся в азербайджанское искусство новое видение и стиль. Особо подчеркнута значимость сохранения этого наследия и его представления широкой аудитории, а также то, что новая постоянная экспозиция служит для молодого поколения источником исторической памяти и вдохновения для современного творчества.

В художественной части мероприятия народная артистка Фидан Гаджиева и пианист Шахин Яхъязаде исполнили произведения из сокровищницы мировой классической музыки.

Новый экспозиционный зал был подготовлен под кураторством Ширин Меликовой; ремонт и дизайн осуществлены при поддержке bp и его партнеров, а реализация проекта выполнена компанией Greentech Solutions. В оформлении использованы современные принципы музейной экспозиции, особое внимание уделено концептуальной и визуальной подаче произведений.

В коллекции музея особое место занимают работы художников, стоявших у истоков неконформистского направления, - Мирджавада Джавадова, Тофика Джавадова, Ашрафа Мурада, Расима Бабаева, Горхмаза Эфендиева, Фазиля Наджафова. Долгое время их творчество демонстрировалось в музее в ограниченном формате. Создание новой постоянной экспозиции призвано представить их многогранное художественное наследие более полно, системно и в соответствии с современными музейными стандартами. Эти харизматичные мастера, не принимая официальные идеологические рамки социалистического реализма, выстраивали свои визуальные стратегии на синтезе традиционной системы азербайджанского искусства и современных тенденций западного авангарда, заложив основы новых эстетических и идейных поисков в национальном изобразительном искусстве.

Значительную часть экспозиции составляют произведения Мирджавада Джавадова, неофициально признанного лидером азербайджанского неконформистского искусства, основанные на мифологическом мышлении, символизме и архаично-фольклорных элементах. Работы Тофика Джавадова, отражающие индустриальные мотивы и пейзажи Абшерона, представлены в экспозиции отдельной линией. Особое место занимают произведения Горхмаза Эфендиева - идеолога группы и автора ее теоретических основ, а также выдающиеся работы Расима Бабаева, вдохновленные азербайджанской мифологией, легендами и сказками. Среди неконформистов особой творческой манерой выделяется Ашраф Мурад: в его произведениях на первый план выходят примитивистская эстетика, лаконичное формообразование и гротескная выразительность. Монументальные фигуры, представленные на глубоком черном фоне, придают работам мощный драматический эффект.

Пластические произведения скульптора Фазиля Наджафова, основанные на национальных и мировых мифологических мотивах, отличаются внутренней энергией и философской глубиной.

В экспозиции также представлен видеопроект известного представителя современного поколения художников Орхана Гусейнова. В этой работе он как мультимедийный художник выстраивает творческий ассоциативный диалог с неконформистами, подчеркивая преемственность поколений в азербайджанском искусстве.

