Какая погода ожидается в Азербаджане в феврале?

Последний месяц зимы - февраль - обычно сопровождается переменчивой погодой, температурными колебаниями, а также снегом и морозами. На фоне резких климатических изменений, наблюдаемых в последние годы, возможные сильные снегопады, метели и суровые морозы в феврале этого года вызывают обеспокоенность у жителей.

Возникает вопрос: запомнится ли февраль в Баку и на Абшероне суровыми зимними днями?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Konkret.az, эксперт по погоде и климату Джавид Гусейнов заявил, что согласно долгосрочным прогнозам, в феврале в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменчивая погода.

По его словам, начало месяца ожидается относительно мягким и стабильным. В связи с преобладанием южных ветров вероятность снега будет крайне низкой, в основном прогнозируется сухая погода без осадков.

Наиболее изменчивым и холодным периодом станет вторая декада февраля (11-20 февраля). В Баку ожидается усиление северо-западных ветров - хазри, что приведет к резкому похолоданию. С середины этой декады (примерно с 14 по 18 февраля) высока вероятность осадков, которые сначала перейдут в мокрый снег, а затем - в снег. В высокорасположенных районах города, таких как Йени Гюнешли, Ясамал и Бадамдар, возможно образование снежного покрова.

Эксперт также отметил, что в третьей декаде февраля будет наблюдаться противостояние так называемой "ложной весны" и холодных воздушных масс.

Ожидаются колебания температур: в отдельные дни температура может повышаться до 15 градусов тепла, после чего возможны кратковременные периоды дождливой и холодной погоды с порывистым ветром. Вероятность снегопадов в этот период оценивается как относительно низкая.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az