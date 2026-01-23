Почему не работают эскалаторы в переходе на "Азнефти"?

На эскалаторах одного из крупнейших подземных пешеходных переходов в центре Баку возникла проблема.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, эскалаторы в переходе на территории, известной как площадь "Азнефть", уже некоторое время не работают.

Достаточно большая глубина перехода, а также то, что через него ежедневно проходят тысячи пешеходов, вызвали многочисленные жалобы.

Руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли в ответ на запрос сообщил, что в настоящее время в эскалаторах перехода имеется неисправность: "Необходимые запчасти для ремонта эскалаторов заказаны. Как только заказ будет доставлен, ремонтные работы будут завершены и нормальная работа эскалаторов будет восстановлена".