Промышленные парки как драйверы ненефтяного роста Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане будет создан еще один промышленный парк. Западный промпарк станет масштабным проектом, который охватит второй город Азербайджана - Гянджу и Шамкирский район. Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Создание Западного промышленного парка органично вписывается в долгосрочный курс на диверсификацию экономики и укрепление ненефтяного сектора. За последние годы в стране сформирована широкая сеть промышленных парков, промышленных кварталов и свободных экономических зон. Эти площадки уже доказали свою эффективность в привлечении инвестиций, внедрении современных технологий и создании тысяч рабочих мест. Теперь к ним присоединяется и западный регион страны.

Основная цель создания нового парка - формирование устойчивой индустриальной экосистемы на базе современных технологий, местных ресурсов и предпринимательской инициативы. Управление, организацию и развитие парка будет осуществлять Агентство по развитию экономических зон. На начальном этапе из резервного фонда Президента министерству экономики выделено 500 тысяч манатов. Средства будут направлены на проектирование, подготовку территории и создание ключевой внешней и внутренней инфраструктуры.

Выбор локации не случаен. Шамкирский район - один из крупнейших аграрно-промышленных регионов Азербайджана. Он входит в Газах-Товузский экономический район вместе с Агстафинским, Гедабекским, Газахским, Шамкирским и Товузским районами республики. Здесь традиционно развиты виноградарство, животноводство, птицеводство и шелководство, действует перерабатывающая промышленность, машиностроительные и строительные предприятия. В районе работают десятки промышленных объектов и сотни предпринимателей, а знаменитый Шамкирский винный завод, основанный еще в XIX веке немецкими виноделами, остается символом промышленной преемственности. В районе действуют 23 промышленных предприятия. 87 индивидуальных предпринимателей занимается производственной деятельностью.

Гянджа и Гянджа-Дашкесанский экономический район, в свою очередь, обладают мощным промышленным и логистическим потенциалом. Здесь сосредоточены предприятия тяжелой промышленности, машиностроения, производства строительных материалов, функционируют ГЭС, а также проходят важнейшие нефтегазовые и транспортные маршруты. Регион уже сегодня играет ключевую роль в транзите и экспорте, а создание новой промышленной зоны призвано усилить эту позицию. Ключевые отрасли промышленности Гянджи это машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов, электроэнергетика и др.

Министр экономики Микаил Джаббаров ранее подчеркивал, что Азербайджан располагает значительным капиталом, устойчивым профицитом торгового баланса и современным промышленным потенциалом: "Наша цель - диверсификация экономики, расширение экспорта и развитие промышленных зон, в том числе в Гяндже".

Западный промышленный парк станет практическим воплощением этих задач. Следует отметить, что проект реализуется в логике последовательной политики, заложенной еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и нацеленной на развитие регионов. Особое внимание, которое он уделял развитию Шамкирского района, сегодня находит продолжение. Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, всестороннее развитие страны начинается с развития каждого района, сокращения разрыва между столицей и регионами, создания современной инфраструктуры и рабочих мест на местах.

В этом контексте Западный промышленный парк - не просто новый индустриальный объект. Это инструмент комплексного развития, который должен стимулировать экономическую активность, повысить занятость, привлечь местный и иностранный бизнес и укрепить экспортный потенциал страны. Подписанный Президентом указ еще раз демонстрирует что ставка на регионы, инновации и ненефтяной сектор остается главным ориентиром экономической стратегии Баку.

В настоящее время в Азербайджане функционируют 9 промышленных парков и 4 промышленных квартала. Статус резидента или нерезидента в промзонах страны получили около двухсот субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций более 8 миллиардов манатов. Созданы тысячи новых рабочих мест, резидентами промпарков реализовано продукции на миллиарды, в том числе - на экспорт.

Число желающих создать производство в промышленных парках и кварталах в Азербайджане растет. Промзоны показали, что являются наилучшей площадкой для развития бизнеса, так как предоставляют предпринимателям наилучшие условия. И, в первую очередь, конечно, речь идет о льготах. Резиденты промышленных парков полностью освобождаются от налога на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок для производственных нужд сроком на 10 лет с момента их регистрации.

К промышленным паркам Азербайджана проявляют интерес зарубежные партнеры. Так, весной прошлого года Минпромторг России объявил о намерении открыть промышленный парк в Сумгайыте. Интерес к промзонам страны проявляют также Турция, Иран и Китай. по оценкам китайских экспертов, участие партнеров из Китая поможет Азербайджану увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, китайцы советуют Баку подумать о создании совместных специализированных промпарков для выпуска электроники, автомобилей и машиностроительной продукции.

Крупнейшим по числу резидентов промпарком Азербайджана является Сумгайытский промышленный парк, действующий с 2011 года. За ним следует Агдамский промышленный парк, который, несмотря на свою молодость, уже догоняет лидера. Фундамент Агдамского промпарка был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года. И заявки от предпринимателей стали поступать практически сразу после этой церемонии.

В целом в Азербайджане действуют Сумгайытский, Пираллахинский, Мингячевирский, Гарадагский, Агдамский, Балаханский, Гаджигабульский, Нахчыванский промышленные парки, Экономическая зона Аразской долины. Самым молодым из перечисленных является Нахчыванский ПП, указ о создании которого был подписан в декабре 2024 года.

В 2023 году три азербайджанских промпарка вошли в ТОП-10 рейтинга промышленных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, составляемый рейтинговым агентством BIK Ratings. При составлении рейтинга были проанализированы показатели по налоговой среде, инфраструктуре, условиям въезда в страну, индексу человеческого развития в стране, макроэкономической и политической среде. В первую десятку попали Мингячевирский промпарк (3 место), Пираллахинский промпарк (7 место) и Гарадагский промпарк (10 место).

Как отмечают экономисты, рост производства местной продукции постепенно избавит Азербайджан от многих статей импорта. Ведь таковы основные цели проводимых в стране реформ - развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики, программа импортозамещения по основным видам продукции. Эти задачи имеют первостепенное значение в условиях послевоенного развития Азербайджана. Восстановление освобожденных территорий требует значительных капиталовложений. Это, в свою очередь, ставит вопрос о минимизации валютных затрат на продукцию, которая потенциально может производиться в самом Азербайджане. Это - одна из основных задач, поставленных главой государства перед экономическим кластером страны.