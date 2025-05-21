Азербайджан расширяет промпотенциал

Автор: Лейла Таривердиева

Министерство промышленности и торговли России планирует запустить в 2025 году в Сумгайыте промышленный парк и надеется, что он будет востребовал не только азербайджанскими, но и российскими предприятиями. Об этом сообщило на днях представитель ведомства.

Помимо Турции, Ирана и России, к промышленным паркам в Азербайджане проявляет интерес и Китай. Китайские эксперты отмечают, что создание в стране промышленных парков с участием китайских партнеров позволит увеличить объемы экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, стоит подумать о создании совместных специализированных промпарков для выпуска электроники, автомобилей и машиностроительной продукции.

Совместный с РФ промпарк будет первым подобным проектом двух стран. Но не первым промышленным парком в этом азербайджанском городе. С 2011 года в Сумгайыте действует химический промышленный парк (СХПП), крупнейший не только в стране, но и на Южном Кавказе в целом. Эта промышленная зона органично вписалась в индустриальную структуру Сумгайыта и привлекает внимание все большего числа резидентов.

В конце апреля в СХПП состоялось открытие очередных предприятий. В церемонии принял участие Президент Ильхам Алиев. Глава государства ввел в эксплуатацию завод строительных химикатов ООО "Карташ Кимья" и завод по производству грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO ООО Az-Tex-Import.

ООО "Карташ кимья" получило статус резидента в 2022 году, в 2003 году был заложен фундамент предприятия, и, наконец, 30 апреля 2025 года оно заработало. Завод оснащен передовым оборудованием турецкого производства, здесь установлено 7 линий по выпуску различных видов продукции. Важно, что сырье для производства продукции обеспечивается за счет местных ресурсов. Также следует отметить, что ООО будет выпускать продукцию, которая прежде в Азербайджане не производилась. Это важный шаг в контексте политики импортозамещения, а также возможность расширить отечественный экспорт. Уже известно, что продукция завода будет экспортироваться в Турцию, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Россию и Грузию.

Представлять IVECO, думается, необходимости нет. С открытием завода в СХПП, в Азербайджане налаживается сборка итальянских грузовиков и автомобилей спецназначения этой марки. Продукция нового предприятия также планируется как для внутреннего, так и для внешнего рынка.

В Сумгайытском химическом промышленном парке в этом году планируется открыть 5 и более новых предприятий, а в целом число резидентов парка уже достигло 30-ти. На днях стало известно, что ООО Bayraktar Teknoloji Azərbaycan официально получило статус резидента СХПП. Сообщается, что компания планирует реализовать на территории промышленного парка проект 2Производство беспилотных летательных аппаратов". Протокол о намерениях между Минобороны Азербайджана и компанией Baykar был подписан в 2023 году. Документ предусматривал совместное производство беспилотников на территории нашей страны. Производство БПЛА на площадке Сумгайытского химического промышленного парка повышает статус этого парка, так как он встраивается в производственную систему военно-промышленного комплекса страны.

Сумгайытский химический промышленный парк - первый промпарк, созданный в Азербайджане. Соответствующий указ глава государства подписал в 2011 году. На сегодня статус резидента здесь получили 39 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций свыше 6 млрд. манатов, 26 резидентов уже начали выпуск продукции и экспортируют ее в 70 стран мира. С начала текущего года производственная деятельность в СХПП заметно активизировалась. По данным Минэкономики, в первом квартале производство увеличилось на 14,2 процента, а экспорт - на 17,2 процента. Здесь создано более 6 тысяч постоянных рабочих мест.

В текущем году в Азербайджане ожидают роста инвестиций в промышленные зоны за счет создаваемых новых предприятий. По расчетам, дополнительное инвестирование ожидается в размере 224,6 млн. манатов. Новозарегистрированные в промзонах страны предприятия будут выпускать лекарственные средства, фармацевтическое оборудование, мебель, изделия из металла, различные строительные материалы и так далее. Кроме того, будет создано более 2600 постоянных рабочих мест. В 2024 году было открыто десять новых предприятий, которые обеспечили постоянной работой около 400 граждан и инвестировали в производство около 50 миллионов манатов. Следует подчеркнуть, что большинство новых предприятий открылись в Агдамском промышленном парке.

По состоянию на конец декабря прошлого года число резидентов Агдамского промпарка достигло 29-ти. В марте резидент Агдамского промпарка - ООО Mister Decor представил свой стенд на Международной выставке строительных материалов и декора в Пекине. Наша страна впервые представила обои бренда Made in Azerbaijan на международной площадке, и символично, что они были выпущены предприятием. действующим в промзоне освобожденного Агдама.

Фундамент Агдамского промышленного парка (АПП) был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года. Заявки от предпринимателей стали поступать практически сразу после закладки фундамента парка. На сегодня Агдамский промышленный парк (АПП) является вторым по количеству резидентов промышленным парком в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. Глава государства запустил в Агдамском промпарке заводы по производству кровельных покрытий, вентиляционного, противопожарного оборудования и металлических изделий, обоев, систем автоматизации и телемеханики, обуви, электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций. Ведутся переговоры с европейскими странами по экспорту обуви строительного назначения, производимой одним из резидентов Агдамского промышленного парка. Компания уже получила сертификат, который позволяет ей экспортировать продукцию в Европу.

В начале мая Агдамский промпарк посетили премьер-министы Азербайджана и Беларуси. Али Асадов и Александр Турчин ознакомились с работой действующих здесь предприятий.

Как мы уже отметили выше, число желающих создать производство в промышленных парках и кварталах в Азербайджане растет. Промзоны показали, что являются наилучшей площадкой для развития бизнеса, так как предоставляют предпринимателям наилучшие условия. И, в первую очередь, конечно, речь идет о льготах. Резиденты промышленных парков полностью освобождаются от налога на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок для производственных нужд сроком на 10 лет с момента их регистрации. Благодаря льготам на НДС и таможенным сборам при импорте, резиденты промышленных парков, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA), сэкономили по данным на начало года более 501 млн. манатов.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане функционирует 9 промышленных парков и 4 промышленных квартала. Статус резидента или нерезидента в промзонах страны получили 170 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций 8,1 млрд. манатов. Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,9 млрд. манатов и создали свыше 10 600 постоянных рабочих мест. Промзонами уже реализовано продукции на сумму более 16 млрд. манатов, из этого объема на долю СХПП приходится 14 млрд. манатов (в том числе 5 миллиардов. манатов составляет экспорт). Промпарки становятся драйверами развития регионов и превращаются в производственные центры, привлекающие малый и средний бизнес..

Промышленные парки это самый удобный и привлекательный для предпринимателей способ организации производства и формирования взаимовыгодной производственной среды. Привлекательны ПП и для предпринимателей, и для инвесторов, в том числе иностранных. Промышленные зоны Азербайджана предоставляют возможности для развития производства любого масштаба.