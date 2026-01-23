Пять человек погибли при взрыве в северо-западной части Пакистана

Не менее пяти человек погибли, еще десять получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в округе Дера-Исмаил-Хан северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az, об этом местные власти сообщили газете The Express Tribune.

По их данным, инцидент произошел в пятницу вечером во время свадебной церемонии в доме главы местной общины. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших, распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и провести тщательное расследование происшествия.