В США федеральный агент застрелил вооруженного мужчину

https://news.day.az/world/1811725.html
В Миннеаполисе (штат Миннесота) умер мужчина, раненный федеральным агентом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.
В министерстве внутренней безопасности утверждают, что погибший был вооружен. Кроме того, он заявил, что у него "было огнестрельное оружие с двумя магазинами". Представитель министерства предоставил фотографию огнестрельного оружия, которое было у мужчины.
"Неясно, держал ли мужчина пистолет в руках, когда в него выстрелили. Также неясно, имел ли он разрешение на ношение огнестрельного оружия, которое требуется в этом штате", - отметил телеканал.
