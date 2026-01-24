В США федеральный агент застрелил вооруженного мужчину

В Миннеаполисе (штат Миннесота) умер мужчина, раненный федеральным агентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

В министерстве внутренней безопасности утверждают, что погибший был вооружен. Кроме того, он заявил, что у него "было огнестрельное оружие с двумя магазинами". Представитель министерства предоставил фотографию огнестрельного оружия, которое было у мужчины.

"Неясно, держал ли мужчина пистолет в руках, когда в него выстрелили. Также неясно, имел ли он разрешение на ношение огнестрельного оружия, которое требуется в этом штате", - отметил телеканал.