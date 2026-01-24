Пентагон назвал главные приоритеты США

Приоритетами Вооруженных сил США будут являться сдерживание Китая и защита территории Соединенных Штатов, а не Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в новой оборонной стратегии США, обнародованной Пентагоном.

В ней говорится, что Европа по-прежнему играет важную роль, однако ее доля в мировой экономической мощи сокращается.

"Из этого следует, что, хотя мы и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны и будем уделять приоритетное внимание защите территории США и сдерживанию Китая", - сказано в документе.