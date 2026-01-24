Euronews рассказал о новом межрегиональном маршруте в Азербайджане

Euronews рассказал о запуске в Азербайджане нового регионального железнодорожного маршрута, который стал вторым пассажирским поездом в стране, не связанным с Баку и функционирующим за пределами столицы.

Как передает Day.Az, в опубликованной статье отмечается, что в Азербайджане начал работу новый железнодорожный маршрут, соединяющий Гянджу - второй по величине город страны - с Габалой, широко известной своими горнолыжными курортами, живописной природой и туристической инфраструктурой.

В материале подчеркивается, что это лишь второй региональный пассажирский железнодорожный сервис в Азербайджане, который функционирует вне столицы и не имеет прямого сообщения с бакинской железнодорожной сетью.

"Новый маршрут направлен на улучшение транспортной доступности одного из ключевых туристических направлений страны.

Поезда начали курсировать 12 января 2026 года. Запуск маршрута рассматривается как часть более широкой политики Азербайджана, направленной на развитие устойчивого транспорта и стимулирование регионального туризма. До появления железнодорожного сообщения пассажиры в основном пользовались автобусами и личными автомобилями.

На маршруте используются поезда швейцарского производителя Stadler. Протяженность линии составляет около 139 километров, а время в пути в одну сторону - примерно 1 час 50 минут, что делает поездку более удобной как для местных жителей, так и для туристов.

Составы разделены на четыре класса обслуживания: Standard, Standard+, Business и First Class. Базовая стоимость билета составляет 4,80 маната, что эквивалентно 2,45 евро.

Пассажиры могут осуществлять посадку и высадку на станциях Горан, Евлах, Ляки и Агдаш. Кроме того, маршрут обеспечивает возможность сообщения между Баку и Габалой с пересадкой на станции Ляки, что позволяет совершать поездки в обоих направлениях на ежедневной основе.

Для пассажиров, отправляющихся из столицы, поезд Баку - Газах прибывает на станцию Ляки в 10:50 по местному времени, откуда в 11:12 можно продолжить путь в Габалу уже на новом поезде.

На обратном маршруте предусмотрена поездка поездом Габала - Ляки с прибытием в 18:45, после чего пассажиры могут пересесть на поезд Газах - Баку, отправляющийся в 19:02", - говорится в статье.

В материале также уделено внимание туристической привлекательности городов, соединенных новым маршрутом. Габала известна своими горнолыжными курортами, природным туризмом и международными культурными событиями, включая Габалинский международный музыкальный фестиваль, который привлекает артистов и гостей со всего мира.

"Город окружен лесами, озерами и водопадами и предлагает возможности для катания на лыжах, поездок на канатных дорогах и различных видов горного активного отдыха в течение всего года.

Гянджа, в свою очередь, известна как родина великого поэта Низами Гянджеви. Его культурное и литературное наследие сохранено в музеях, памятниках и исторических объектах города, в том числе в мавзолее Низами, который остается одной из ключевых достопримечательностей Азербайджана", - отмечается в статье Euronews.