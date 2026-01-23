"DH Volley"dən Yüksək Liqada növbəti qələbə

Qadınlardan ibarət "DH Volley" komandası Yüksək Liqada növbəti qələbəsini qazanıb. 

Kollektiv bu dəfə X turda "Abşeron" ilə üz-üzə gəlib. AVF-nin idman zalında baş tutan qarşılaşma "DH Volley"in 3:0 (20:25, 21:25, 11:25) hesablı qalibiyyəti ilə başa çatıb. 

Qeyd edək ki, "DH Volley"in növbəti matçı 29 yanvar saat 18:00-da "Azerrail"ə qarşı olacaq. Qarşılaşma AVF-nin idman zalında keçiriləcək. 