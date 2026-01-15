https://news.day.az/officialchronicle/1809563.html В Азербайджане будет создан Западный промышленный парк - Указ В Азербайджане будет создан Западный промышленный парк. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно указу, парк будет создан на территории города Гянджа и Шамкирского района. Новость обновляется
В Азербайджане будет создан Западный промышленный парк - Указ
В Азербайджане будет создан Западный промышленный парк.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно указу, парк будет создан на территории города Гянджа и Шамкирского района.
