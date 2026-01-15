В Азербайджане будет создан Западный промышленный парк

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, парк будет создан на территории города Гянджа и Шамкирского района.

