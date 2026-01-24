Встреча белого медведя с атомным ледоколом "Сибирь"

В сети появилось впечатляющее видео, на котором белый медведь подошел к российскому атомному ледоколу "Сибирь" в акватории Карского моря.

Как передает Day.Az, запись опубликовала инженер по радиационной безопасности ФГУП "Атомфлот" Анна Николайчик.

На кадрах видно, как полярный хищник внимательно наблюдает за крупным судном во время его движения среди льдов. Съемка вызвала живой интерес у подписчиков, многие из которых отметили необычное соседство человека, техники и дикой природы в суровых арктических условиях.

Атомный ледокол "Сибирь" - один из универсальных ледоколов проекта 22220, эксплуатируемых ФГУП "Атомфлот". Эти ледоколы являются одними из самых мощных в мире и обеспечивают проводку судов в Арктике по Северному морскому пути в зимний период.