В Карабахе и Восточном Зангезуре выросло число субъектов предпринимательства

По состоянию на 1 января текущего года в экономических районах Карабах и Восточный Зангезур действовали 5 591 микро-, малых, средних и крупных субъектов предпринимательства, а также 99 913 индивидуальных предпринимателей.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно данным, по сравнению с показателями 2024 года это означает рост соответственно на 351 единицу (6,7%) и на 5 114 единиц (5,4%).

Так, в отчетном году число микропредприятий в Карабахском экономическом районе составило 4 174, в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 968. Это соответствует 2,2% и 0,5% от общего числа субъектов предпринимательства по стране соответственно.

Число малых предприятий в Карабахском экономическом районе составило 248 (2% от общего числа), в Восточно-Зангезурском экономическом районе -56 (0,4%). Число средних предприятий в Карабахском экономическом районе составило 107 (2,5%), а в Восточно-Зангезурском - 20 (0,5%). В то же время в отчётный период в Карабахском экономическом районе было зарегистрировано 13 крупных предприятий (1,3%), а в Восточно-Зангезурском - 5 (0,5%).

По состоянию на 1 января 2026 года в Карабахском экономическом районе действовали 92 276 индивидуальных предпринимателей (6,3% от общего числа), а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 7 637 (0,5%).