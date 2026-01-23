Франция увеличила закупки нефти из Азербайджана

В 2025 году из Азербайджана во Францию было экспортировано 281,1 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 143,1 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с 2024 годом данный показатель в стоимостном выражении вырос на 54,8 млн долларов США, или в 1,6 раза, а в физическом выражении - на 128,5 тыс. тонн, или в 1,8 раза.

В отчетный период Франция заняла 12-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольшие объемы нефти.

В целом в 2025 году Азербайджан экспортировал в 21 страну мира 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Общая стоимость экспорта составила 12,1 млрд долларов США.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем экспорта в стоимостном выражении сократился на 2,4 млрд долларов США, или на 16,2%, при этом в физическом выражении был зафиксирован рост на 215 тыс. тонн, или на 0,9%.

Экспорт указанных продуктов в 2025 году обеспечил 48,28% общего объема экспорта страны.