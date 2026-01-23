Спикер парламента Испании заявила о приверженности развитию связей с Азербайджаном

Испания заинтересована в расширении межпарламентского сотрудничества не только на двустороннем уровне, но и на международных и европейских форумах.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол Сосиас на брифинге в Баку, проведенном совместно с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Председатель Конгресса депутатов отметила, что парламенты играют ключевую роль в защите демократических ценностей, содействии мирным процессам и установлении прочных отношений между народами.

"В парламентах ведется работа по улучшению жизни людей, здесь формируются пути развития наших обществ. В период глобальной напряженности и нестабильности наши отношения могут иметь решающее значение для будущего. Таким образом, наша страна еще раз подтверждает свою приверженность стабильности, миру и взаимопониманию в этом регионе, а также укреплению отношений с Азербайджанской Республикой", - сказала она.