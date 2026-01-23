Растет число стран-участниц велогонки «Баку-Ханкенди»

Увеличилось число команд-участниц азербайджанской велогонки "Баку-Ханкенди" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI).

Как сообщили Day.Az в Федерации велоспорта Азербайджана, в список участников добавлена континентальная команда Алжира Madar Pro.

Таким образом, число команд-участниц турнира увеличилось до 23, включая 1 команду мирового тура, 7 - Pro-Tur, 14 - континентальных и сборную Азербайджана, в целом, представляющие 19 стран.

Отметим, что гонка состоится 10-14 мая.