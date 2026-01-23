Азербайджан и Иран обсудили вопросы многостороннего сотрудничества

23 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахида Джалалзаде.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, последняя напряженность в Иране, а также региональные вопросы.

Замминистра В.Джалалзаде подробно проинформировал о возникшей недавно напряженности и текущей ситуации в Иране. Со своей стороны министр Дж.Байрамов подчеркнул, что Баку придает большое значение стабильности в Иране, и выразил соболезнования семьям погибших в ходе последних событий.

Была отмечена важность контактов между президентами двух стран, взаимных визитов и существующего политического диалога для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, а также обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, для расширения сотрудничества. С удовлетворением говорилось о деятельности Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Также рассматривались перспективы сотрудничества между двумя странами в транспортно-коммуникационной сфере. В частности, было обращено внимание на то, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играет важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через наш регион.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.