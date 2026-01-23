Иран является сторонником мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по консульским и парламентским вопросам Вахид Джалалзаде на встрече с представителями СМИ в Баку.

"Во время Второй Карабахской войны в нашем парламенте было принято соответствующее заявление. Мы заявляли, что являемся сторонниками мира и сотрудничества на Южном Кавказе. Иран всегда поддерживал установление экономических отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с национальными интересами двух стран", - отметил он.

Ранее сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране замминистра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

Стороны отметили важность контактов между главами государств, взаимных визитов и существующего политического диалога для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, а также обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, для расширения сотрудничества.