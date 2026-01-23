В Турции задержали гражданина Азербайджана в связи со смертельным ДТП

В турецком городе Самсун произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на DHA, авария произошла вчера около 01:30 по местному времени.

Так, мотоцикл под управлением Умута Джана Турана, занимавшегося курьерской деятельностью, врезался в грузовой автомобиль, припаркованный на обочине дороги.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Сообщается, что ранее он являлся членом сборной Турции по бадминтону.

По факту происшествия водитель грузового автомобиля с номерным знаком 99-ZC-168, гражданин Азербайджана Надир Салманов, был задержан для дачи показаний.