В Турции задержали гражданина Азербайджана в связи со смертельным ДТП
В турецком городе Самсун произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на DHA, авария произошла вчера около 01:30 по местному времени.
Так, мотоцикл под управлением Умута Джана Турана, занимавшегося курьерской деятельностью, врезался в грузовой автомобиль, припаркованный на обочине дороги.
В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Сообщается, что ранее он являлся членом сборной Турции по бадминтону.
По факту происшествия водитель грузового автомобиля с номерным знаком 99-ZC-168, гражданин Азербайджана Надир Салманов, был задержан для дачи показаний.
