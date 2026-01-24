Мексика пересматривает поставки нефти на Кубу на фоне предупреждений Трампа

Мексика рассматривает возможность пересмотра поставок нефти на Кубу после предупреждений президента США Дональда Трампа о необходимости их прекращения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы именно Мексика стала основным поставщиком топлива для Кубы, что сделало страну объектом давления со стороны Вашингтона.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум публично заявляла, что поставки нефти на Кубу носят гуманитарный характер. В то же время, по данным агентства, мексиканские чиновники в частном порядке выражают обеспокоенность возможными ответными мерами со стороны США.

Как отмечает Reuters, опасения Мехико связаны с продолжающимися переговорами с Вашингтоном по вопросам торговли и безопасности.