Названа самая высокооплачиваемая футболистка мира

Форвард женской сборной США и клуба "Вашингтон Спирит" Тринити Родман стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN, 22-летняя спортсменка продлила контракт с клубом сроком на три года.

По условиям нового соглашения, с учетом бонусов Родман будет зарабатывать около двух млн евро в год (примерно 3,9 млн манатов), что является рекордным показателем в женском футболе.

Тринити Родман выступает за "Вашингтон Спирит" с 2021 года, а с 2022 года защищает цвета сборной США. В 2024 году она забила три мяча на Олимпийских играх в Париже и стала олимпийской чемпионкой после победы над сборной Бразилии в финале.

Отметим, что Тринити Родман является дочерью известного американского баскетболиста Денниса Родмана, завершившего профессиональную карьеру в 2000 году.