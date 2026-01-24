Китай обозначил свою позицию по Арктике

Китай не рассматривает Арктику как арену геополитического соперничества. Основное внимание Пекина сосредоточено на поддержании мира, стабильности и устойчивого развития региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила китайская газета Global Times.

"Арктика держится на общих интересах международного сообщества. Деятельность Китая в Арктике соответствует международному праву. Право и свобода стран осуществлять деятельность в Арктике в соответствии с законом должны быть полностью уважаемы", - приводятся в публикации слова пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.

Отмечается, что в Гренландии отсутствуют официальные учреждения, инвестиционные проекты и резидентные компании Китая, а сотрудничество ограничено торговлей морепродуктами.