Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью дрона

18 января на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Командования Пограничных войск была предотвращена попытка незаконного перемещения наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Отмечается, что в результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной погранслужбы и Министерства внутренних дел, беспилотник, незаконно вторгшийся в воздушное пространство страны, был своевременно обнаружен и обезврежен.

При осмотре места происшествия было изъято наркотическое средство - марихуана - общим весом 6 килограммов 600 граммов.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.