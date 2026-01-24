https://news.day.az/sport/1811680.html Защитник женской сборной Азербайджана перешла в немецкий "Гамбург" Защитник женской сборной Азербайджана по футболу Нигяр Мирзалиева продолжит карьеру в Германии. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана. Мирзалиева подписала контракт с клубом "Гамбург", выступающим в Бундеслиге, сроком на 2,5 года.
