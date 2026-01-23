Джованни Кристофоли подчеркнул важность популяризации культурного наследия Азербайджана

Мы продолжим работу по непрерывному продвижению культурного наследия Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на церемонии открытия новых выставочных залов и постоянной экспозиции "Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма" в Национальном музее искусств.

По его словам, в рамках проекта, реализованного при поддержке bp, в музее были проведены масштабные ремонтные работы, установлены современные системы освещения.

"Действительно, bp внесла большой вклад в экономику Азербайджана. Но экономика - это еще не всё. Традиции и культура тоже очень важны. Мы гордимся тем, что участвуем в сохранении, продвижении богатого культурного наследия Азербайджана, и с нетерпением ждём продолжения этого пути с многочисленными новыми и интересными проектами в будущем", - добавил Джованни Кристофоли.