Азербайджанская нефть подорожала
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,71 доллара США или 2,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,34 доллара США за баррель.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,69 доллара США или 2,6%, и составила 65,76 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 1,79 доллара США или 5,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 37,07 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,49 доллара США или 3,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,27 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
