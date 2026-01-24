В Малайзии сняли запрет на использование чат-бота Grok

Малайзия, одна из первых стран в мире, заблокировавших чат-бота Grok Илона Маска, теперь сняла свой запрет.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, наряду с Индонезией, страна быстро приняла решение отменить блокировку.

Ранее выяснилось, что эта технология использовалась для создания дипфейк-изображений откровенного характера и малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) заявила, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока X и материнская компания xAI не докажут, что они приняли необходимые меры предосторожности против злоупотреблений вышеуказанного характера.

Похоже, малазийские власти поверили X на слово после того, как MCMC заявила, что компания Маска приняла необходимые меры безопасности, при этом ведомство заявило, что продолжит мониторинг социальной сети и что любые дальнейшие нарушения безопасности пользователей или законов Малайзии будут пресекаться самым решительным образом.