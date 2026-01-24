https://news.day.az/world/1811570.html Зеленский договорился с Трампом о ракетах для Patriot Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с американским коллегой Дональдом Трампом поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Укринформ. По словам Зеленского, вопрос обсуждался на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Зеленский договорился с Трампом о ракетах для Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с американским коллегой Дональдом Трампом поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Укринформ.
По словам Зеленского, вопрос обсуждался на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Количество ракет он не уточнил.
"Я общался с президентом [США Дональдом] Трампом и получил - не буду говорить, сколько - ракет PAC-3 для Patriot", - отметил глава государства.
Ранее на Украину прибыли новые системы Patriot. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что поставки стали возможны благодаря договоренностям с правительством ФРГ.
