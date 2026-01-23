Предупреждение водителям с машинами на штрафстоянке

На штрафстоянках нередко можно встретить автомобили, которые длительное время ожидают своих владельцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эти транспортные средства временно задерживаются полицией по причине административных правонарушений или в рамках юридических процедур. Однако в некоторых случаях владельцы не забирают свои машины, и они годами остаются на стоянках.

Эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы отмечает, что в зарубежных странах, если владелец не забирает автомобиль в течение определенного времени, транспортное средство переходит на баланс государства. В Азербайджане ситуация иная: здесь владелец либо оформляет необходимые документы и забирает автомобиль, либо подает заявление об отказе от транспортного средства. Автомобили, от которых отказались, передаются соответствующим структурам.

Главный инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции Эльвин Гаджиев сообщил, что с владельцами таких автомобилей неоднократно связывались и направляли им официальные письма:

"К сожалению, до сих пор есть лица, которые безразлично относятся к этому вопросу. Для того чтобы забрать автомобиль со стоянки или передать его на утилизацию, созданы все условия. Лицам, обратившимся с заявлением, оказывается оперативная помощь. Основная цель - обновление автопарка страны, направление на утилизацию транспортных средств, не соответствующих экологическим нормам или полностью вышедших из строя, а также повышение безопасности и защита окружающей среды".

Отметим, что согласно решению Тарифного совета от 12 апреля 2006 года, суточная плата за хранение автомобилей на стоянках при Главном управлении Государственной дорожной полиции определяется в зависимости от их веса. Так, стоимость хранения автомобиля массой до 3,5 тонны составляет 1 манат в сутки, от 3,5 до 10 тонн - 2 маната, свыше 10 тонн - 3 маната. Если подсчитать плату за хранение автомобиля массой до 3,5 тонны за 3 года, сумма превысит тысячу манатов.