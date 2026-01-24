США обновили Стратегию нацобороны

США обновили Стратегию национальной обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в документе определены приоритеты и новые подходы министерства обороны по отношению к странам Европы, Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что Россия определена как постоянная угроза для стран восточного фланга НАТО, а сдерживание Китая - один из приоритетов.

Так, в Стратегии сказано, что приоритетом нацобороны США становится защита собственной территории, а не Европы.

Кроме того, США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".

Согласно документу, одним из приоритетов стратегии нацобороны США становится Азиатско-Тихоокеанский регион. США намерены сдерживать Китай, при этом их курс не предполагает смены режима и открытой борьбы. Кроме того, США не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

В Стратегии отмечается, что Вашингтон намерен провести масштабную модернизацию ядерных сил.

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал продажу оборонной продукции Азербайджану.