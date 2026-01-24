https://news.day.az/politics/1811644.html США анонсировали продажу оборонной продукции Азербайджану США будут продавать Азербайджану оборонное оборудование. Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, написал Президент США Дональд Трамп в Truth Social. "Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном. Мы подпишем соглашение с Арменией о мирном ядерном сотрудничестве.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, написал Президент США Дональд Трамп в Truth Social.
"Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном. Мы подпишем соглашение с Арменией о мирном ядерном сотрудничестве. Мы заключим контракты для наших крупных производителей полупроводников. Мы будем продавать Азербайджану оборонное оборудование, произведенное в США, включая бронежилеты, катера и другое", - подчеркнул Трамп.
