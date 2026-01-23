Стало известно, во что Apple превратит Siri в 2026 году

Apple готовит масштабное обновление Siri, которое превратит голосового помощника в полноценный чат-бот. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, новый интерфейс появится в iOS 27 и заменит привычный формат работы Siri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект с внутренним кодовым названием Campos предполагает переход к диалоговой модели взаимодействия, аналогичной ChatGPT. Обновленная Siri будет глубоко интегрирована в iOS, iPadOS и macOS и вызываться привычными способами - голосовой командой или удержанием кнопки на устройстве. В отличие от текущей версии, новый помощник сможет вести продолжительные диалоги и сохранять контекст общения.

По данным Bloomberg, Apple планирует представить обновленную Siri на конференции WWDC в июне, а релиз ожидается осенью вместе с выходом iOS 27 и macOS 27. Чат-бот получит функции поиска информации в интернете, генерации текста и изображений, анализа файлов и работы с персональными данными пользователя для выполнения задач.

Особенностью новой версии станет тесная интеграция с системными приложениями Apple, включая "Почту", "Фото", "Музыку" и календарь. Это позволит, например, искать и редактировать изображения по описанию или создавать письма на основе событий из расписания. Поддержка текстового и голосового ввода сохранится, но взаимодействие станет более цельным и непрерывным.

Прежде Apple анонсировала промежуточное обновление Siri и Apple Intelligence с использованием моделей Google Gemini, однако оно сохранит старый интерфейс. Масштабный переход к формату чат-бота в iOS 27 рассматривается как ключевой этап модернизации Siri и ответ Apple на активное развитие генеративных ИИ-сервисов у конкурентов.